Cypress Hill, dat was begin jaren 90 hartstikke gruwelijk. Karl Kani aan, Overzeis-broek op je enkels en als een totale debiel strootjes blowen in het fietsenhok. Het fantastische debuutalbum 'Cypress Hill' (met How I Could Just Kill a Man) bracht een schokgolf teweeg qua waddup vato-muziek, daarna kwam het geweldige Black Sunday (met Insane in the Brain) en toen wist iedereen het wel qua eentrucspony. Ongelooflijk maar waar, de hiphopcrew uit Los Angeles bestaat nog steeds en het gaat met een vandaag uitgebracht album Back in Black weer wat terug naar de rap, na die debiele dubstepmeuk van de laatste jaren. Geef 't maar eens een luister, lui! Ook leuk: een nieuw album van Feeder. Toegegeven, dertien in een dozijn-poprock voor paarsgebroekte middlemanagers met een 'randje', maar het luistert wel erg lekker weg. Tot slot een eervolle vermelding voor Daniël Lohues, een van de weinige Nederlandse muzikanten die we erkennen en tolereren hier op GSHQ (samen met Normaal, Rowwen Hèze, Gerard van Maasakkers, Frans Pollux en Beppie Kraft) - nieuw album is VANDAAG uit. Hup Daniël! Meer nieuwe muziek na de klik!

Feeder (rock)

Daniël Lohues

Dark Funeral (black metal voor GU)

Agathodaimon (black metal voor GU)

Stabbing Westward (Industrial)

Sonic Youth (legends)

Midlake (folk gedoe)

Sea Girls (rocky)

BONUS - De ge-wel-dige nieuwe single van The Black Keys