Niets zo dodelijk als een Russische wapenstilstand! Vanmiddag wist Russische MinBuz Lavrov al te melden dat Rusland en Oekraïne "close to agreeing on neutral status" waren. Lees: Oekraïne wordt geen NAVO-lid en wordt GENEUTRALISEERD tot een soort Zweden en Oostenrijk. Nou, dat riep de Oekraïense ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk op 14 februari al vóór de invasie, juist om de invasie te voorkomen. Maar hij slikte het twee uur later weer in, en kort daarna begon te invasie.

Zelensky noemt de nieuwe eisen "realistischer". De voorwaardelijke vrede komt verder mogelijk neer op:

- een complete terugtrekking van Rusland uit Oekraïne, al is de status van Donetsk and Luhansk onduidelijk. Het voelt erg onwaarschijnlijk dat Poetin z'n oorspronkelijke "erkenning" van die twee "onafhankelijke" deelstaatjes terug gaat draaien.

- Oekraïne behoudt z'n strijdmacht [AS IF die ergens heen ging], maar mag geen buitenlandse basissen huizen. Dat laatste deed het land al niet.

- De Russische taal krijgt een (betere) juridische status in Oekraïne, want daar was nogal wat om te doen.

- De eerder genoemde neutraliteit en dus geen NAVO-lidmaatschap, wat een ontbinding van de grondwetswijziging uit februari 2019 behelst. Daarin werd de wens tot EU- én NAVO-lidmaatschap immers officieel in de grondwet verankerd.

Klinkt allemaal niet onredelijk. Maar de vraag is natuurlijk of Poetin niet gewoon tijd aan het kopen is om z'n logistiek en moraal op orde te krijgen voor een tweede duw.

Misschien

Mooi stuk over Azov