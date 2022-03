Nederlandse media & cultuur zijn tamelijk dom. Daarmee vertellen we niks nieuws, maar we moeten het soms toch even herhalen. Opdat ze niet vergeten dat ze dagelijks worden uitgelachen vanaf een roze hoekje op het wereldwijde web, waar we ze liefdevol wijzen op de institutionele onoprechtheid van hun hoogdravende gehuil en laarsstampende moralisme, waarin ze op de maat van Claudia de Breij's muziek schreeuwerig sentimentalisme verwarren met eerlijke of objectieve verslaggeving. Zie Buitenstrafhof, waar de chronisch liegende bad guy Russian er beter af kwam dan de zenuwinzinkende interviewster, die zat te gillen over gebombardeerde kinderziekenhuizen. In Nederland is namelijk niets zo makkelijk dan een foto van een dood kind omhoog houden, naar iemand wijzen die je niet pruimt en zeggen "Dit heb jij op je geweten". Waarheidsvinding ondergeschikt aan ideologische eigenheiligheid, steeds maar weer.

Je zag het bij aangespoelde Aylan Kurdi (die tragisch stierf door de nalatigheid van zijn eigen vader), je zag na Hebdo, Bataclan en aanverwante aanslagen dat het de schuld was van de islamcritici, niet de moslimfanatici. En je ziet het nu rond Oekraïne. Poetin valt een soeverein land binnen en in de borrelkringen van de liegende linksmedia uit Het Reservaat van het Zelffelicitaat is men naarstig op zoek naar Nederlandse "daders". Wierd Duk, natuurlijk, maar ook weer GeenPeil natuurlijk. Stom Jank Meeus trekt alle registers open om in NSB Hetzeblad wat contextloze knispels tot een tribunaal te combineren, zijn krant graaft de lijken van Van Hulten en Livestro op om nogmaals hun zeven jaar oude leugens te herkauwen, Matthijs Bouman wil dat het plebs z'n bek houdt & de verwarming dicht draait en vandaag staat de niet bijster slimme valse borrelnoot Philip Huff op hondenwacht te huffen & puffen om een Iraanse vluchteling (!) bloed aan zijn handen te verwijten omdat hij destijds vóór een democratisch referendum over de ondemocratische EU was. Slow clap, Huff, slow clap. De hele grachtengordel zit mentaal op slot maar prijst zichzelf dagelijks de ivoren toren in. Nobelprijs voor de Vrede, wanneer? En verder: Wat hier staat.

NRC H-Y-P-O-C-R-I-E-T-E-N-blaat

En jij bent een Poetinboy en jij bent een Poetinboy en jij en jij en jij

Twee ton buitenlandse beïnvloeding, meer was er niet nodig om links om te kopen