De NS kennen we al van het vervoeren van mensen van een plek waar ze niet zijn naar een plek waar ze niet moeten zijn en het bedrijf presenteert nu een briljant nieuw plan: reizigers die dit doen op een moment dat ze dat niet willen krijgen superveel korting! Op het traject tussen Den Haag en Eindhoven gaat de vervoerder experimenteren met korting in daluren zonder abonnement. "Wie bijvoorbeeld ’s avonds na 20.00 uur een kaartje koopt, zal zo’n 60 procent minder betalen dan in de spits. En ’s ochtends tussen 10.30 en 12.00 uur zal dat zo’n 40 procent zijn." Dit allemaal om die treinreiziger uit de veel te drukke spits te lokken. Hallo NS, denken jullie nu echt dat mensen nog steeds voor hun lol in de spits de trein pakken? Dat ze voor hun plezier als sardientjes in het gangpad staan? Dat ze het leuk vinden om in de overmatige deogeur van de buurman te zitten of om gedwongen mee te luisteren met het telefoongesprek van de vrouw tegenover hun? Al die spitspassagiers die slechts een beperkte kans hebben op een zitplaats gaan jullie nu extra bestraffen door ze in verhouding meer te laten betalen. Minder service nu nog duurder. Opvallend ook dat een semi-overheidsbedrijf dat de afgelopen jaren zware verliezen leed en nu aan alle kanten moet bezuinigen hele zware kortingen gaat uitdelen, maar misschien komt dat omdat ze eigenlijk al weten dat vrijwel niemand er gebruik van gaat maken. Want niet alleen geldt de actie voor oninteressante reistijden, maar ook moet een kaartje (kaartje? we OV-chippen toch?, red.) al een dag van te voren worden gekocht. Niet de manier om de massa uit de spits te krijgen en daarmee lijkt deze proef al bij voorbaat gefaald.