Dat wegdraaien

en wegduiken

en monddood maken

en negeren

en regelen met superieuren

en zwartlakken

en kapotprocederen

is blijkbaar de standaard manier van werken.

Ze zijn gewend met shit weg te komen en dat te fixen.

Dat noemen ze dan succes hebben. Maar eigenlijk is het corruptie.

Geen verantwoording willen dragen en de ander met ellende laten zitten.

Hier gaat Adam Smith ook onderuit.

De pest voor je land.

Roofbouw.

Want het probleem meneer, dat blijft.

Blijkbaar is de bevolking en je land niet belangrijk.

Het is onvolwassen gedrag.

Misschien dat daarom Rusland ondanks die gigantische potentie een rommeltje blijft.

Je kunt ook zeggen : wat een ellende, shit dat was fout. We gaan jullie helpen en tegemoet komen.

Dat is een teken van een sterke persoonlijkheid.

Daar zou Poetin mee kunnen scoren. Of de NAM. Of de belastingdienst. Of Tata. Of je werkgever. Of een jongere met een hoodie. Of een Londense bank.

Maar dan doen mensen niet die de ander alleen zien als een middel of een hindernis.

Then when you're more mature, you start telling the truth.

"I've broken a glass. Is it expensive? I'll pay for that. I'm sorry."

You do that so people might go, "What a strong personality.

I like to have sex with people with strong personalities."