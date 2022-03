Het is een spannende dag in het leven van alle menspersonen met een vagina. De hyperagressieve vrouwenmepper Lil' Kleine, die eigenlijk vrouwenmepper Jorik Scholten heet, hoort vandaag of hij langer vast blijft zitten voor de slooppoging van zijn (ex-)vriendin. Snuifbeertje probeerde de schedel van Jaimie Vaes te breken met een autodeur, werd opgepakt, toch weer vrijgelaten en toen toch weer vastgezet. Vandaag (of morgen) wordt in een besloten zitting duidelijk of meneer de vrouwenmepper NEGENTIG DAGEN extra vast moet blijven zitten. Dat zou echt fokking fantastisch zijn. Voor de dames, die zich dan weer wat minder zorgen hoeven te maken dat een doorgesnoven mafklapper het leven uit hun ogen probeert te rossen, en voor de uitlachspieren van de rest. Kleintje moest na een paar dagen in z'n celletje al huilen als een baby - voor iemand met zo'n grote bek heeft-ie wel erg slecht ingedaalde ballen. Enfin, VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST