Eerst nemen de Saudi's niet meer op als Amerika belt en nu dit weer. Is dit onze wereld nog wel? Erdogan lacht welgeteld de hele dag helemaal nergens, maar hij doet het toch maar: de president van Zion met alle egards in Ankara verwelkomen. Let wel, het gaat hier om president (een grotendeels ceremoniële functie) Isaac Herzog en niet om premier Naftali Bennet - een soort Bibi maar dan rechts. Geen novum allemaal, in 2008 klonk de Hatikvah ook in Ankara, maar dat is toch, ja, 14 jaar geleden.

Erdogan zei tegen de aanwezige pers in het Turks dat "this historic visit will be a turning point in relations between Turkey and Israel. Strengthening relations with the State of Israel has great value for our country.” Een cynicus zou zeggen dat Erdogan zo blut is dat hij zich tot de oorspronkelijke geldwisselaars wendt, maar mensenmensen (wij) zien hierin de onvermijdelijke verbroedering van gods volkeren.

Voor menig Turk was het even wennen trouwens, er was ook protest (onderstaand en na breek). DENK heeft nog niet gereageerd.

Plechtige soberheid!

Een Ander Turks Geluid

Vlag van Groep de Mos

Mag ook niks meer

your old world is rapidly aging