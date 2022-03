Bevreemdend berichtje zo in het midden van een energie- en goederencrisis. De Wall Street Journal schrijft dat: "Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and the U.A.E.’s Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan both declined U.S. requests to speak to Mr. Biden in recent weeks. (...) There was some expectation of a phone call, but it didn’t happen,” said a U.S. official of the planned discussion between the Saudi Prince Mohammed and Mr. Biden. “It was part of turning on the spigot [of Saudi oil].”"

Ja, dan probeer je die Arabieren dus hun olieproductie te laten verhogen zodat de astronomische benzineprijzen wat gedrukt kunnen worden, nemen ze niet op. Weet je bij wie ze wel op namen? "Both Prince Mohammed and Sheikh Mohammed took phone calls from Russian President Vladimir Putin last week, after declining to speak with Mr. Biden."

Na de breek zegt de waarnemend president van Amerika Jen Psaki dat Biden wel degelijk met de Saudi's heeft gebeld, maar dat was met leeftijdsgenoot koning Salman bin Abdulaziz Al Saud (86) en niet de huidige leider van het land prins Mohammed bin Salman (36). Dus dat telt niet. Maar goed, analisten van de wereld verenigt u! om te duiden waar de Arabieren mee bezig zijn.

Andere tijden

Hele andere tijden

Ja maar dit gaat dus over de koning (86), niet de Prins (36) en leider

