Het Formule 1-team van Mercedes, bekend van slechte verliezers Toto 'NO MICKEY NO NO MIKEY' Wolff en de ineens weer op aarde verschenen glamourgirl Lewis Hamilton, heeft een bommetje gegooid tijdens de tweede serie testdagen voorafgaand aan het nieuwe raceseizoen. Bij de eerste testdagen in Barcelona was de Mercedes nog een vrij anonieme kar die in de schaduw stond van de 'revolutionaire' Red Bull, maar in Bahrein kijkt iedereen naar de compleet nieuwe en grensverleggende Mercedes. Het ding heeft: geen sidepods. Althans, wel een smalle verticale sleuf, en verder een uitstekende 'vleugel' met wat vinnen en een spiegel, en daarachter zitten de luchtinlaten verwerkt in het chassis. Het nieuws werd voor het eerst gebracht door de Corriere della Sera en daar had men het over "con guadagni già leggendari, di parecchio superiori al secondo per giro." Oftewel: een legendarische tijdswinst van EEN SECONDE PER RONDE. Enfin, het is allemaal koffiedik kijken en afwachten, want dat gedoe tussen Mercedes en Red Bull is net zo'n propagandaoorlog als die andere die we momenteel hebben, maar een dominant seizoen van die vervelende hypocriete huilebalken hebben we ZO helemaal geen zin in.

INSTANT UPDATE: Red Bull claimt vrijdag met grote updates te komen

Dit is 'm nu

Dit was 'm nog in Barcelona

Here we go