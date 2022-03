Het is allemaal de schuld van Sigrid Kaag. De benzine is duurder geworden door Sigrid Kaag, de boodschappen zijn duurder geworden door Sigrid Kaag, het gas is duurder geworden door Sigrid Kaag, de friet is duurder geworden door Sigrid Kaag, Boer Zoekt Vrouw voelt toch echt een stukje minder speciaal dan vroeger door Sigrid Kaag, u hebt zich vanochtend aan de hersluitbare vleesverpakking gesneden door Sigrid Kaag, de Snickertjes in de zak Celebrations zijn altijd het eerste op door Sigrid Kaag, u stond vanavond in de file door Sigrid Kaag, Bassie praat niet meer met Adriaan door Sigrid Kaag en u stapte net op een Legoblokje door (waarschijnlijk) Sigrid Kaag. En waar was Sigrid Kaag toen ze vanmiddag in de Kamer moest praten over de RAMPZALIGE koopkracht van De Nederlander (wat toch echt haar functie is als minister van Buitenlandse Zaken Financiën)? Toen was Sigrid Kaag er even niet omdat ze in Maastricht een lezing gaf over 'een steeds instabielere wereld'. Joehoe. Dat gaat zo niet.