Hebben wij in Nederland 178.000 leegstaande huizen?

Goed dat die eens in beslag worden genomen.

Kunnen we mooi de woningnood onder Nederlanders mee oplossen.

De Oekraïners huisvesten we zo lang wel in een barakkenkamp in Kamp Westerbork. Dat was destijds ook goed genoeg om de Molukkers jarenlang in te huisvesten. Geen idee wie er voor de Molukkers in Kamp Westerbork woonde.