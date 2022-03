Klassiek gevalletje aan de boom schudden in The Sywert Mondkapjes Gate. OM een gaar persberichtje naar buiten brengen & dan kijken wat er gebeurt. En ja hoor. Sywert en companen gingen er met boter en suiker in en hielden prompt een paniekvergadering op Hulptroepen HQ. Ondertussen bij de FIOD zat een dozijn zij-instroommoekes met koptelefoons die alle taps en schroeven in de wanden van de Hilversumse zakenvilla afluisterden en opnoteerden. Shredder-geluiden op de afluisterlijn (en dat was niet het koffie-apparaat). Rookpluimpje in de achtertuin van de Hilversumse villa. Zoektermen "schep", en "spade" vanaf het hulptroepen IP-adres. Sywert die iets roept van "ik breng Het Boekje + lijstje met 06-nummers van hoge VWS- en RIVM-ambtenaren in veiligheid" en het OM had wat ze wilde hebben voor een inval. Knakker van de Tele op de cc voor dramatisch actiefotootje van FIOD-feldwebels bij de BMW Z4. En Hugo is voorlopig weer safe. Wordt vervolgd...

Maar wat zit er in die BMW? Die deal was al best lang geleden... Zwartboek VWS

Mondkapjes

Bivakmuts & cryptotelefoon

Tickets naar Dubai

Lil' Kleine (in dashboardkastje)

Vleermuis

Koopmans Oliebollenmix (uit Bolivia)



Poll is Verlopen.