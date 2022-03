Ontwikkelingen aan het front... van vrouwenmepper Lil' Kleine (die eigenlijk Jorik Scholten heet). Een omgekeerde koning Midas. Alles wat hij aanraakt verandert in gore schijt. Eerst liet hij die snuivende handtasrat van 'm van de planeet verdwijnen, maar misschien ook wel niet, en daarna botvierde hij zijn discutabele geestelijke gezondheid op het hoofd van zijn dinnetje - tussen het in elkaar slaan van clubgangers door, natuurlijk. Op Ibiza moest hij die ongehoorzame Jaimie al een paar corrigerende tikken geven, terug in Amsterdam probeerde hij haar schedel te splijten met een autodeur. En als we het zo inschatten was er in de 'relatie' van die twee sprake van stelselmatig gebruik van doorgesnoven geweld. Lul Kleine is een staatsgevaarlijke debiel met losse handjes - niet voor niets mag hij zijn voor Bulgaren zeer interessante kinderdagverblijfcrack nog even in z'n celletje uitkotsen. Enfin, Jaimie komt nu met een verklaring, en ze heeft: "ENORM VEEL LIEFDESVERDRIET." "Ik ben een fulltime moeder die er ineens alleen voor staat. Joriks daden zijn een halt toegeroepen op een ongelukkige en harde manier. Hierin zijn geen winnaars, alleen maar verliezers." Nou er zijn wel een paar winnaars, namelijk HEEL NEDERLAND, want die gek zit in de cel. En meid, vlucht, want hij mept je nog een keer hartstikke dood.