De Tsjetsjenen hebben een iets minder goede herinnering aan het Sovjet Unie van voor 1991.

Ze zijn als volk schuldig gemaakt.

Zelfs als je soldaat in het Rode Leger was geweest.

Vrijwel de hele Tsjetsjeense bevolking, 3 miljoen mensen is in korte tijd in de jaren 40 gedeporteerd. 25% heeft de werkkampen niet overleefd.

In een plaats als Chaibach, werden alle 7000 mensen vermoord.

De grenzen werden opnieuw getrokken en alle plaatsen kregen een Russische naam.

De stadnaam Grozny betekent : de verschrikkelijke.

Toen ze rond 1960 terug mochten woonden er Russen in hun huizen en dat gaf conflicten.

Aanvankelijk waren Tsjetsjenen aanhangers van het soefisme. Maar de laatste tijd komt het wahabisme onder jongeren op. Zij zijn het hardst op zoek naar hun identiteit.