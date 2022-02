Deze oorlog is ook nog geen gelopen race trouwens. De weerstand is behoorlijk en ik denk dat het nog gaat tegenvallen vuur de Russen straks.

Ik vermoed dat er bij Poetin iets is mis gegaan. Bunker mentaliteit. De man is gaan geloven in zijn eigen praatjes over Oekraïne, de CIA, hoe slap ze allemaal zijn in dat land of dat ze onder de knoet zouden leven van een fascistisch regime. Om zich heen idioten als Alexandr Dugin, die hem heeft zitten doorzagen over de heilige grond en de bakermat van Rusland in Kiev. Mafklappers voldoende, die mogelijk om wegens Poetins angst voor Covid en zijn isolatie, hebben gezorgd voor een man die de zaken niet meer helder zag.

Voor wie de speech heeft gezien van Poetin, over Oekraïne van maandag, die had een totaal over de zeik mannetje kunnen zien, waarbij de stoom uit de oren kwam. In niets de rustige calculerende Poetin die we kennen. Deze man lijkt van het padje geraakt.