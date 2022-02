Die gijzeling op het Leidseplein liet het maar weer eens zien, Nederland in al z'n facetten. Facetten met een permanente luier 5 om de reet. Vrouwen, die vergaten dat Grey's anatomy op Net5 lang en breed was begonnen, en daarom maar kattenplaatjes over de hashtag #Leidseplein op Twitter gingen spammen, 'want heftige beelden moeten we niet zien in dit land'. Als je niet tegen de hitte kan, moet je lekker wég uit de keuken. Dan ga je de overspelspecial van de Linda lezen en dan mag je een dag later in de Trouw (je bent abonnee) zélf kiezen welk nieuws je wil lezen. Maar dit is ONS internet, en dít is ons land, ons ontzettende gave en lieve land, en dit is onze werkelijkheid: een plek waar de drugsmaffia het voor het zeggen heeft, misdaadverslaggevers op klaarlichte dag overhoop worden geschoten en onschuldige mensen die zich in een appeltjeswinkel aan mooie spulletjes vergapen worden gekidnapt door een totale mafklapper met een automatisch wapen en een fakeass bomgordel. Een land waarin stads- en nieuwszender AT5 werkeloos doch braaf "terughoudend" de volstrekt oninteressante Overtoom staat te filmen, met aanvankelijk nog een of andere hysterica voor de camera; ze was zó onder de indruk van het gebeuren dat ze het alleen nog maar over 'heul veul polities' kon hebben. Die meid zagen we niet meer terug, die lag natuurlijk de rest van de avond in de panicroom van Robert van de Griend in een plastic zak te puffen. En die journalistieke lamlendigheid (toen de gijzeling was afgelopen hoorde AT5 dat acht minuten later van Het Parool) vond plaats met goedkeuring van de talentvolste (?) cabaretier van het land, die online in discussie ging met een van de beste journalisten van het land, over het 'nut' van een live-uitzending tijdens een gijzeling. Tuurlijk joh, wat heeft een journalistieke organisatie nou te zoeken bij een levensbedreigende gijzeling die de halve stad lam heeft gelegd? Doe maar gewoon lekker 'de Straten van Amsterdam', om te zien over Mooie Manuela van de Pomonastraat nog steeds een gouden Jezus in haar vensterbank heeft. En natúúrlijk plaatste AT5 de verkregen foto's van de dader niet. Natuurlijk niet. En dan tot slot, toen de poep de ventilator grille raakte, vond wandelend kattenplaatje Georgina Verbaan het vooral heel erg naar voor die dader. "Ja", aldus Schralina Vagijn, die klaarblijkelijk ook nog leeft. En als we érgens een schijthekel aan hebben is het wel dit larmoyante daderdenken - een maandverbandje over de maatschappij waardoor iedereen langzaam in slaap wordt gebracht, tot in een vrolijke droom met lesbische eenhoorns, regenbogen, schouderklopjes en vrede op aarde. Terwijl er een vuige gijzelaar zeer terechte Macbook Airtime kreeg van een DSI-eindbaas in een dikke BMW. En het was fucking prachtig.