Ik stel voor om Ollongren en Jetten naar Putin te sturen om uit te leggen dat we sancties op gaan leggen, en Rob Jetten kan even precies uit gaan leggen wat de gevolgen voor het klimaat zijn als de Russen doorzetten.

Met militaire maatregelen kunnen we niks, maar we kunnen toch op zijn minst proberen om Vladimir zichzelf dood te laten lachen