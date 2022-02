Nachtelijke beverpatrouilles, dat ging vroeger over de studenten die aan het eind van de avond nog een scharrel probeerden te scoren in verschillende dranklocaties, maar is tegenwoordig een hobby van mannen die hun vinger in een andere dijk steken. Dit zijn dijk- en waterbeheerders die met nachtkijkers naar bevers (het dier) speuren en de gevonden knaagtanden met zachte hand (want beschermd) wegjagen. Want die beesten die eind jaren tachtig na zo'n honderdvijftig jaar afwezigheid jubelend werden geherintroduceerd wippen zich helemaal suf en plonzen nu in grote delen van het land, waar ze dijken en kades ondermijnen, bejaarden verjagen, het verkeer slopen en ons zorgvuldig uitgewerkte waterplan naar de klote helpen met hun vergunningsloze waterobstakels. We haalden ze naar Nederland, we gaven ze een nieuwe kans en nu kunnen ze zich niet eens aan een paar simpele regeltjes houden. Ondankbaar tuig is het en het wordt tijd dat we die langtandige platstaarten eens flink indammen.