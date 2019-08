Welkom in Nederland úw Land, waar Vadertje Drees zijn ballen uit de broek heeft gewerkt voor zijn nalatenschap aan onze ouderen, maar waar tegenwoordig de nobele bever een belangrijkere inwoner is dan uw arme opaatje die nog op de Grebbeberg heeft gestaan. Het bevertje is dan ook een erg fijne makker, met van die haartjes en tandjes, en hij is supergoed in knagen en graven, en ze zijn monogaam en ze zijn ook een kei in zwemmen en lang onder water blijven. Uw opa is vooral oud enzo. Wat is het geval: bevers hebben de grond weggegraven bij een bruggetje van het Boxmeerse woonzorgcentrum Sint Anna. Daardoor is de bevoorrading van het zorgcentrum lastig. Erger nog: brandweerauto's zouden in geval van nood niet meer over de brug kunnen. MAAR! De bever mag natuurlijk niet gejorist worden, want kastje en muur en vergunning en vergunning en vergunning. "De bever, een beschermd dier, wordt belangrijker gevonden dan de 180 mensen die op het terrein wonen", aldus de directeur van het terrein. Gelukkig is dit Nederland. "Een oplossing op korte termijn lijkt niet in zicht."