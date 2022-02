Nja zit dus als volgt. Bovenstaand zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield eerder vandaag dat "The evidence on the ground is that Russia is moving toward an imminent invasion." Zware woorden die niet zijn geparafraseerd door een verslaggever, maar zelf door haar (team) zijn geschreven en getweet. Onderstaand ondertussen, ongeveer rond hetzelfde tijdstip het Russische ministerie van defensie bij monde van hun regionale opperbevelhebber Generaal-Majoor Igor Konashenkov, hoorden exact het tegenovergestelde hoorden beweren.

Inmiddels heeft Rusland zojuist de Amerikaanse plaatsvervangend ambassadeur het land uit gezet, en daarmee vervalt toch weer een belangrijk communicatielijntje tijdens zo'n verhitte situatie. Washington heeft nog niet op deze uitzetting gereageerd, maar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken heeft zijn bezoek aan Duitsland opgeschort om hoogstpersoonlijk - en als hoogste aanwezige official - in New York de Russen bij de VN toe te spreken.

President Biden stelt ondertussen dat: "there is a 'very high' risk of Russian invasion of Ukraine within 'several days' and he has no plans to speak to Putin." Putin treft op zijn beurt voorbereidingen om zijn eigen Federal Assembly toe te spreken. Rusland eist dat de VS zich volledig terugtrekt uit Midden- en Oost-Europa en naar verluidt gaat in het Russisch de volgende boodschap rond: "In the absence of the readiness of the American side to agree on firm, legally binding guarantees to ensure our security from the US and its allies, Russia will be forced to respond, including through the implementation of measures of a military-technical nature."

Eerder vandaag waren er berichten dat beschietingen van Oekraïense doelen door Russische separatisten sterk toe waren genomen, al lijken die beschietingen rond 13:00 weer te zijn gestopt. De Britse minister van buitenlandse zaken Liz Truss is inmiddels in Kiev geland to lay down the law en de Russische ambassade te Kiev leek deze middag in brand te staan want er kwam WITTE ROOK uit het gebouw.

En ja, wie zal het zeggen. Rijden Russische tanks die zich terugtrekken eigenlijk gewoon een rondje en staan ze daarna weer met lopende motoren met de loop naar Kiev? Het belangrijkste is hoe dan ook dat onze aandelen Lockheed Martin weer in het groen staan, in tegenstelling tot twee dagen geleden.

Vertaalde persverklaring Generaal-Majoor Igor Konashenkov

