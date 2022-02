Nee hoor, nooit een echte dreiging geweest! Poetin: "Voldoe aan onze eisen of we zullen militaire antwoorden moeten geven". Het goede nieuws is: Rusland durft een oorlog nu toch niet aan, zo blijkt. Op het thuisfront hebben ze er geen trek in en de Russische TV heeft de afgelopen dagen al de draai gemaakt: Niet langer staat de NAVO met ronkende tanks klaar, maar zou alle taal uit het westen maar "hysterie" zijn. Nu gaan de Russen dus helemaal op de "ach jongens het was maar een oefening" toer om hun gezicht te redden.

Feitelijk heeft Poetin - mocht dit echt het einde zijn van deze crisis - niets gewonnen maar eerder verloren, namelijk een verstekte eenheid van de NAVO en zelfs een verharde houding van Oekraine. Hoog gespeeld, gehoopt op een zwakke Biden en niets gekregen. Dus nu met de staart tussen de benen weer naar huis?

Maar: "It aint over till the fat lady sings". Het kan ook gaan om een propaganda move, terwijl elders de versterkingen doorgaan.