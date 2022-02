Dudley. Een beetje de 'dud' in 'deadly', denk ik. Nou, ik zal maar alvast een putje scheppen in de achtertuin dan. En als ik jullie overmorgen niet meer zie: Het was echt niet fijn om jullie gekend te hebben. En Eunice hadden ze beter naar Stormy Daniels kunnen vernoemen. Iets dat sommigen onder ons het gevoel van ''It may look like a pussy but it'll fuck everything up!'' zou kunnen geven. Dudley. Is dat een 'dude' die als een totale 'dud' in een Bentley zit? Jezus. ''I'm being Dudley with you!'' Christus. ''Let's keep this Dudley, gentlemen!'' Echt, heel erg imponerend hoor! (Het is hier inmiddels bijna windstil en het zonnetje schijnt?) Dudely, dudley, diddly! Whatever!