Omdat wij net zulke goede aanwijzingen & tips kunnen geven als de bondscoach zullen de rekenmeesters van GeenStijl medaillefavoriete Jutta Leerdam nog 1x uitleggen hoe het moet:

JA RIJDEN JUTTA RIJDEN (openen in 17.81)

GOED ZO MEISSIE DOORRIJDEN (eerste volle ronde van 26.80)

GAS EROP GAS EROP GA DOOR (tweede volle ronde van 29.02)

1.13.63, OLYMPISCH KAMPIOEN

Een paar daagjes nog, en dan mag u 's ochtends gewoon weer navelstaren en anderen de maat nemen op Twitter zonder dat u zich af hoeft te vragen over welke bevroren sport de rest van Nederland nu weer leutert bij de koffiemachine. Vandaag zijn we nog In de Ban van de Ringen: de 1.000 meter schaatsjerijden voor vrouwen, met Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Die laatste zit er niet heel erg lekker in dus we kijken naar favoriete Leerdam en Olympisch icoon Wüst. Topfavoriete is zogenaamd Miho Takagi uit het land van de rijst en de zon, maar zij zakt door het ijs. Belangrijke en bindende aanwijzingen voor Leerdam hierboven. Rit 3 De Jong, Rit 11 Leerdam, Rit 12 Wüst. LIVE!

UPDATE: Antoinette de Jong: 18.3, 27.6, 28.9 = 1.14.92. Prima, maar dat wordt geen podium

En dan nu de dweil, De Jong in de tussenstand nog op 1



UPDATE: Jutta Leerdam: 17.7, 26.7, 29.3 = 1.13.83. Bijna gevallen, wel dik op 1

UPDATE: Ireen Wüst: 18.4, 27.5, 29.0 = 1.15.11. Dat is onvoldoende

UPDATE: Takagi 1.13.19, SHIT SCHIJT KUDT