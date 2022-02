:

Ik denk eerlijk gezegd dat Poetin echt wel van plan was tot een aanval. Maar gaandeweg heeft ingezien dat de kosten te hoog opliepen en de westerse eenheid te sterk. In de laatste dagen heeft hij dat willen omzetten in een propaganda overwinning, door zich terug te trekken en zo de (waarschijnlijk best accurate) voorspellingen en info van de VS, in diskrediet te brengen. Het beste wat hij eruit kon slepen denk ik?

Dat, plus de winst die hij sowieso al had: Aan tafel bij iedere wereldleider. Aandacht, en uiteraard de terughoudendheid om nog militair betrokken te willen zijn bij Oekraine, als westerse landen. Oekraine staat er vanaf vandaag alleen voor en dat is misschien de winst die Poetin graag incasseert.