En dan nu in de categorie Belangrijke Benedenrivierse Bepalingen: wat kost bier tijdens carnaval? Bijna jaarlijks terugkerende levensvraaG met hoofdletter Zachte G. Nu Bart Maes, Eva Vlaardingerbroek en Raisa Polonaise ervoor gezorgd hebben dat corona weg is (Voldemort riep nog zo van niet) kunnen we ons weer bezighouden met belangrijkere zaken. BIER! In Den Bosch is er carnavalsconsensus over 3 euro, al zijn er een paar viezeriken die gaan voor 3,25. LAF! Een leutpenning in Breda kost 3 euro. In Roosendaal kom je nog weg met € 2,70 maar daar wonen dan ook alleen maar armoedzaaiers, junks en Marokkanen. Die doen niet aan carnaval, alleen aan Carnaval van Ongemak. Een Venlonaerke kost € 1,80 maar daarvoor moet je wel met de tijdmachine terug naar 2009 en toen leefde Balkenende nog. We vragen het wel weer aan het onafhankelijkste panel van Nederland: prijsje voor een pilsje?

Maximale bierprijs carnaval Van drinken krijg je dorst Ik drink geen bier, alleen thee, net als Philip Huff

€ 2,50

€ 3

€ 10 wat kan mij het schelen, gooi bier op me



Poll is Verlopen.