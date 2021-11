Dat corona niet meer weg gaat is inmiddels duidelijk, maar daarom meer reden om eens te stoppen met die constant cijferdrang die daaraan ten grondslag ligt.

Leer ermee leven, focus meer op gezond (voor het lichaam, niet voor het klimaat). In België en Duitsland is onderzoek gedaan naar selenium en zink, nagenoeg alle covid patiënten hadden daar een ernstig tekort aan. Steek geld in onderzoek daarna. Vitamine D, ook zo'n stofje, promoot zonlicht, maak mooie spotjes met mensen die ook in de winter lekker even de zon op hun armen en bakkes laten schijnen. Komt ook gelijk een stuk positiever over dan die constante angstporno.

Medicijnen zijn in opkomst, kijk daar naar en doe als Nederland zelf ook meer aan onderzoek. Kun je mensen gericht behandelen.

Kijk eens wat meer naar de zwakkeren waar we het vanaf het begin voor moeten doen. Is zo'n mondkapje echt wel zo effectief, of moeten we onze zwakkeren misschien de medische mondkapjes geven? Zijn onze zwakkeren al gedefinieerd en gecategoriseerd zodat gerichte aanpak onderzocht kan worden?