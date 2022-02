Jezus, dat is een pandje wat ik ken. Nog gerommeld met Hugo van Win daar. Had een appt daar Rijke gast, held: jood uit 1920, onder valse naam als jood en home ondergedoken geweest in Berlin in 1944-1945. Heef boek geschreven over die tijd . “Een jood in nazi Berlijn’ Google maar.

Daarna terug in Amsterdam. Wel naïef , ongelooflijk naïef.

Ik moest maar uit de kast komen etc. Ik zei: dit is tijdelijk, de moslims komen binnen, binnen 1 , 2 generatie is die vrijheid weer weg. Loop nu nog maar eens had in hand in Amsterdam als mannen. Het lieve stadje