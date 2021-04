Het is niet alleen het Vondelpark, Beatrixpart of Wester/Oosterpark, de manier waarop vele A'dammers met leefomgeving omgaan is stuitend. Werkelijk het is overal rotzooi, bende en teringtroep. Wat men gewoon langs de straat deponeert tovert de straten om tot een vuilnishoop. En degenen die zich daar druk over maken, die zich daaraan ergeren die worden dan weggezet als zeurkous of azijnpisser. Het is in A'dam dagelijks brood dat er per straat wel een of meer verhuizingen zijn. Vooral jonge mensen en studenten die zich verplaatsen of afnokken omdat ze het niet meer financieel trekken. Gevolg, wat ze niet meer kunnen gebruiken dat flikker je gewoon op straat, dag in dag uit. Een Amsterdamse stadsfotograaf heeft daar een fotoalbum van gemaakt. Mooi gezicht al die matrassen (men slaapt op de grond omdat een bed geld kost), die dan bevlekt en wel dagenlang, met kerst/pasen op je stoep liggen. Er is niet tegenop te werken.

In onze wijkkrant van vorige week een duidelijk waarschuwing dat het zo zoetjes aan zwermt van de ratten in 020 wijken. En dat heeft maar 1 oorzaak, en die moet je zoeken bij die vervuilers die hun troep overal dumpen en die hun vuilniszaak niet in de container maar er ALTIJD naast zetten, te belazerd om hem erin te doen of indien vol 100 m verder te deponeren. Gek toch dat de gem. heffingen steeds hoger worden, hoe zou dat toch komen, en maar klagen. Men sjouwt zich een bult om tassen en kratten mee te nemen, en dan is het leeg en voor een ander...