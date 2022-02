Nog los van de vele redenen waarom het exacte percentage van 6,4% (of 7,6%) misleidend is, vraagt u zich slechts één ding af: waarom heeft dit land geen minister van Koopkracht? Er was ooit een president van de VS die op zijn bureau de volgende mededeling plaatste: The Buck Stops Here.

Een dergelijke minister zou een langetermijnvisie op de welvaart moeten ontwikkelen en dit in het kabinet laten meewegen in het werkelijke prioriteitenmandje van zijn overige 29 collega's. Vervang de term burger dan maar meteen in zoete lieve Gerritje: The Buck, ook wel het kortste eind, komt uiteindeijk altijd bij de belastingbetaler, ook wel het stemvee, uit.