Dat is hoe ik er ook naar kijk/ keek. Ware het niet dat het bewustzijn een mysterie blijft wat wat mij betreft. Wat is datgene dat zich gewaar is van de emoties, de gedachten, de sensaties van het biologische mechanisme dat opgebouwd is uit de bouwstenen, waarin het “ik” lijkt te huizen? Voeding is nodig voor verbranding, oxidatie. Voeding wordt omgezet in energie, energie is nodig om te leven —> door energie manifesteert bewustzijn zich. Energie kan niet worden vernietigd, het kan wel worden omgezet. Wat is de relatie tussen materie en energie? Is leven energie dat voorkomt uit levende materie die zich bewust is van het feit dat het daaruit voorkomt? Of is het slechts een biologisch bijproduct? Ik vind het zo eigenaardig dat ik ernaar neig om te (willen) geloven dat wat jij stelt correct maar onvolledig is.

Maar goed, waar ik zeg ik wil geloven is dat waarschijnlijk ook de grondslag en het succes van alle religies en spirituele tradities.

‘What is like to go to sleep, to never wake up again? What is it like to wake up to have never gone to sleep?’

— Alan Watts