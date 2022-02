Daar gaan we dan! De Olympische Spelen beginnen nu écht voor Nederland en wel met de 3.000 meter schaatsjerijden voor den vrouw. We hebben meteen drie kanshebsters op goud: Antoinette de Jong, regerend kampioen Carlijn Achtereekte en onze favoriet Irene Schouten. Die laatste moedigen we extra hard aan omdat ze zo mooi kan schaatsen, heel hard en snel, maar ook nog eens met een uitmuntende techniek gecombineerd met tactisch inzicht en allerlei andere zaken die heel erg belangrijk zijn in het schaatsen. Zijwaartse afzet, lichaamshouding, drukopbouw, klapschaatsen, alles. Hup Irene Schouten, geef ze van katoen en neem die plak mee naar Zwaagdijk-Oost! PS. Irene trap niet in de versiertrucjes van Rintje Ritsma, die heeft haarimplantaten. LIVE NPO!