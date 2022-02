Omdat de Chinezen officieel nog geen Omicron kenden tot een paar weken geleden - en omdat er nu de spin aan gegeven wordt dat het door 'buitenlanders' geïmporteerd zou zijn. (daarmee worden in het algemeen geen buitenlandse olympiërs aangeduid, maar illegale Thaise, Birmaanse, Laotiaanse, Russische, Koreaanse arbeiders die komen bijklussen in China) En als er nu toch één ding is waar je Chinezen de rillingen mee over de rug kunt laten lopen, dan zijn het wel 'buitenlanders' ... Chinezen leven bijde gratie van vooroordelen (ook onderling!) Blanke buitenlanders worden nog wel goed gepruimd (want: 'mooi') maar je kunt maar beter geen zwarte buitenlander zijn in China ... of een een China wonende Tadzjiek, Kirgies, Kazakh, enzovoorts... dat zijn weliswaar 'erkende minderheden' - maar die moeten natuurlijk wél in één generatie omgevormd worden naar brave, aangepaste, éénheidsworst Chinezen.