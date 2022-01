Het gevolg van dit alles is dat straks de uitkeringen 'op' zijn.

Want minder inkomsten en meer uitgaven.

De uitkeringen worden lager, de lasten voor iedereen worden hoger.

Dit zie je nu al aan het feit dat de AOW is 'losgekoppeld' van het minimum loon, een onheilspellend precedent.

Ik ben niet een econoom, maar dit is gewoon boerenverstand.

Tot hoever gaat dit nog goed?

Den Haag moet ergens geld vandaan halen, dus dat zal wel weer belastingverhogingen worden, bijvoorbeeld hogere BTW.

BTW naar 22 procent etc.

Uitzendbureaus betalen nu 12 Euro per uur bruto, maakt niet uit wat voor werk, buschauffeur, vertaler, schoonmaker, allemaal 12 Euro, oftewel nog minder dan 10 Euro netto.

Hoe denk je dat je daar van kan leven?

Aan de andere kant heb je een hoop bullshitbanen, zoals jawel BOA's, allerlei hulpverleners, en ook zeer duurbetaalde bullshitbanen, zoals coördinator diversiteitsbeleid, etc.

Maar goed, ik heb me 42 jaar ingezet voor Nederland, maar de koek is op en de kont gaat tegen de krib en ik doe niks meer.

Het keerpunt kwam toen ik een huis moest leeghalen voor cliënten' van het zorgsysteem 9buitenlands), die gewoon mij vanuit de elektroscooter allerlei opdrachten gingen geven en lekker aan het eten waren met duur beleg etc. en ikzelf gewoon midden in de maand al geen stuiver meer had, en dan ook nog eens een dikke boete kreeg op mijn bus, die ik nergens anders kon parkeren, en open stond om al die rotzooi erin te vervoeren.

Ik zal je zeggen dat ik gvd gewoon in tranen uit ben gebarsten, en daarna heb ik het nog cool kunnen spelen om ontslag te krijgen zonder schuld en met een kleine oprotpremie na 32 jaar.

Ik dacht: ik speel geen gekke Henkie meer, klaar.

En geen dag spijt gehad.

En ook nooit meer een telefoontje van mijn 'collega's, terwijl tijdens mijn werkperiode mijn mobiel de hele dag roodgloeiend stond.

OK, ik moest het even kwijt, in feite voel ik me bedrogen door het Nederlandse systeem.

De ongelofelijke oneerlijkheid ook, dat nieuwkomers meteen van alles worden voorzien.

Het heeft me bijvoorbeeld ook jaren gekost om een normaal huis te krijgen.