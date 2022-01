A rising tide lifts all boats, luidt het bekende Nederlandse gezegde. Zo is het ook met de huizenprijzen, die afgelopen jaar met een record van 20,4% stegen ten opzichte van het jaar daarvoor, de grootste stijging sinds het begin van de meting in 1995. En met "alle boats" bedoelen we boomers die op hun 27e al gearriveerd waren. "De tweede woning is in trek. Particulieren kopen er steeds vaker een woning bij, naast het huis waar ze zelf in wonen, om die te verhuren aan toeristen. En niet alleen recreatiewoningen, maar vaak ook ‘gewone’ huizen. (...) Mensen die geld over hebben, drukken daarom niet zelden starters en doorstromers met minder geld uit de markt."

2,2% van alle huishoudens heeft een tweede woning. Een deel daarvan is (uiteindelijk) trouwens bestemd voor de eigen kinderen, maar daar heeft het Kadaster geen gegevens over. Zulks is uiteraard het goed recht van ouders. En/maar het is ook hetgeen dat een nieuwe intergenerationele welvaartskloof tussen wooneigenaren en huurders creëert. Huurders hebben immers niet het kapitaal om hun kinderen aan een koopwoning te helpen.

De toekomst: huurders en bezorgers werken voor eigenaren en bestellers.