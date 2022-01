Misschien leefde u onder een steen en hebt u het nieuws helemaal gemist. Dat is dan fijn, want dan had u in ieder geval een lekker comfortabele steen om onder te leven! Een normaal huis is namelijk een onbetaalbaar en onbereikbaar luxeproduct voor heel veel mensen, zoals "mensen" die op zaterdagochtend in een omgebouwde bezemkast in Amsterdam-Centrum genieten van weekendkranten en een havermelkcappuccino. Arme twee meiden. ENFIN, huizen in december zijn dik twintig procent duurder dan een jaar eerder en dat is de grootste stijging sinds de start van de statistiek. U weet al dat een gemiddeld koophuis 400k+ kost en op dat moment begint Samantha nog te zeuren over een nieuwe badkamer en havermelk-Samantha over een warmtepomp. "CBS-econoom Van Mulligen houdt er rekening mee dat de huizenprijzen in de statistiek van het CBS binnenkort nog harder kunnen oplopen." Nederland is eigenlijk een soort Amsterdam. Het is nooit bedoeld om in te wonen.