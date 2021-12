@De Pilsvogel | 22-12-21 | 09:17:

Mooi voor u. Ik wilde slechts wijzen op de denkfout die u maakte, uw huis is in feite niets meer waard geworden, het lijkt alleen zo door de bubbel. Evenwel zou het geen slecht moment zijn om te verkopen, winst te pakken en direct te investeren in waardevaste zaken. Dus geen vastgoed, duh.

Een neveneffect van de huidige huizengekte is braindrain, alles wat geld genoeg heeft en geen fatsoenlijk huis kan kopen, millennial of niet, maakt dat ie weg komt, de grens over naar oorden waar wél genoeg ruimte is. Nederland zit gewoon te vol, de vierkante meters zijn er niet of mogen niet gebruikt worden, in de prehistorie was dat genoeg voor massa-migraties maar omdat we volledig vastgeroest zitten in dit landje doen nog maar weinigen dat. Ik voorspel dat dat er steeds meer gaan worden.