Pijnlijk duur plaatje hierboven, want dat is alweer de derde F-35 die in de plomp belandde en dat terwijl dit prijzige paradepaardje nog helemaal niet zo oud is. In 2019 knalde al een Japanse JSF in de oceaan, afgelopen jaar dook een exemplaar van de Britse marine van een vliegdekschip in de Middellandse Zee en nu is het een Amerikaanse die na de spierballenvertoning in de Zuid-Chinese Zee in het water belandde. Hierboven nog even te zien in boot-uitvoering voordat hij vol onderzeeër ging. Zonder succes en dat is jammer, want Nederland is nog op zoek naar nieuwe onderzeeërs en hier hebben we er al een paar van staan. Net zoals de Britten vorig jaar doen de Amerikanen er nu alles aan om hem zo snel mogelijk te bergen, want ze zijn als de dood dat de Russen of in dit geval de Chinezen hem van de bodem takelen en zo een inkijkje krijgen in hun militaire geheimen. Dikke lol om de Chinezen die deze angst voeden door te claimen dat ze het vliegtuig gaan halen vanwege "het milieugevaar" dat het toestel vormt op de bodem van de zee. De vraag is of ze überhaupt geïnteresseerd zijn in dit rampzalige project met al zijn tekortkomingen. De F-35 kan nauwelijks vliegen, kan niet tegen blusschuim, zo te zien ook niet tegen water en zelfs de Amerikanen zijn er klaar mee. De Chinezen lachen in hun vuistje en wachten gewoon rustig terwijl de F-35's zichzelf één voor één uitschakelen.

LOL