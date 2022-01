We weten niet eens waar we moeten beginnen met deze clusterfuck van het ministerie van Financiën. Het feit dat tussen 1995 en 1998 iemand verstand dacht te hebben van grootboekschulden en de volkomen onjuiste gedachte openbaarde dat deze niet eenzijdig op een door het Rijk gewenst tijdstip kunnen worden afgelost? Het feit dat er destijds dus niemand in het ministerie van Financiën genoeg kennis had van financiën om in te zien dat dat niet klopte? Het feit dat het in de twintig jaar daarna ook niemand is opgevallen dat deze informatie verkeerd op de websites van de overheid stond? Het feit dat er zelfs een complete regeling is opgetuigd om eigenaren te interesseren om deze grootboekschulden te verkopen terwijl de overheid ze dus eigenlijk op elk gewenst moment kon aflossen? Het feit dat de overheid daardoor dacht dat ze mensen moesten verleiden om de documenten te verkopen en daarom de ongeveer drie keer zo hoge marktwaarde bood in plaats van de nominale waarde? Het feit dat we ondertussen wel weten dat het niet klopt, maar dat het "als onrechtvaardig gezien kan worden" (Kamerbrief Kaag) om nu plots nominaal af te lossen? Het feit dat we dankzij deze blunder dus 31,5 miljoen euro kwijt zijn aan schulden die we ook voor 10,7 miljoen euro hadden kunnen aflossen? We weten niet goed waar we moeten beginnen met deze clusterfuck, maar we weten wel dat het ons twintig miljoen euro te veel kost en waarschijnlijk nog meer. Wat een puinzooi dit land.