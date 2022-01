Gasloze Zondagen. Term is niet nieuw. Al in 2014 werd "gasloze zondag" genoemd op de twitters, ook met de hashtags Rusland en Oekraïne, want zolang speelt die ellende al. Maar vandaag staat Gasloze Zondag prominent op de voorpagina van het AD. Wil de gasloze zondag enig effect hebben dan moet het snel, want in mei heeft het weinig zin. Dat wordt dus februari, maart en april, voor 10 Gasloze Zondagen, want van de Autoloze Zondagen 73/74 hadden we er ook tien. Onze modelleurs hebben even uitgetekend wat u dan te wachten staat. [Grafiekje met hele hoge golven.]

Heel veel koolmonoxide-doden, want mensen (vaak met een afstand tot de gebruiksaanwijzing) zetten barbecues in de woonkamer. Heel veel branden, want mensen zetten goedkope shitzooi houtkachels in huis, en dan de rookafvoer met de wasdroger-slang uit het raam. Een totaalkollaps van ons stroomnet, want 4 miljoen elektrische kachels van 2500 watt die op zondag 09:00 uur aangeknipt worden, dat gaat niet. Waarop natuurlijk alle noodaggregaten van Nederland aanfloepen en er een heerlijke dieselwalm over het land komt te liggen die alle klimaatakkoorden teniet doet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de massale houtkap en houtroof in de Bossen des Vaderlands, en overige plunderingen, want zonder stroom doet niets het meer. Ook niet met VeriSure-app.

Volgens het allerslechtste scenario [donkerrode golf] hebben we dan ergens half april een bibberende kabinets-handtekening voor de versnelde bouw van 10 kerncentrales.

Dus draai vooral die kraan dicht op zondag.

"Veel plezier in het bos"

Europese Houtkachel Ranglijst

PS: Waarom Ierland zo laag staat. Daar hebben ze de bossen allemaal al gekapt.