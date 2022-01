Klimaatverandering het weet wat, zag in het Journaal des Vaderlands voorbij komen zware sneeuwval in Griekenland en Turkije en eauk in Libanon sneeuw. Zoals gebruikelijk in die streken waar alles bestiert wordt door een hogere macht, heeft die misschien in al z'n wijsheid besloten dat het eens tijd werd voor de drastische klimatologische cool down vooruitlopend op een cool down tussen de oren zijner geleuvigen. Tjsa dan schiet een Elfstedentocht bij de Hollandertjes al gauw bij in.