Het is een sinister gebeuren, het is niet anders te noemen. Het wordt met een managementcultuur opgetuigd. Met zachte termen, maar dwingend. Alles wordt nog eens bekeken, her en der wat schaven en uiteindelijk wordt het ondanks veel protest ingezet.

Fundamenteel debat wordt fundamenteel in de kiem gesmoord. Telkens als we het ergens over gaan hebben wat echt belangrijk is zoals klimaat/natuur, inrichten wijze van energie opwekken en gebruiken, het toeslagenschandaal (geen affaire maar structureel probleem), immigratie en ga maar door, dan komt er een ophef over iets wat geheel onbelangrijk is. De toon van het debat is een geliefd onderwerp.

Ik hoop zo dat Nederlanders, maar ook andere Europeanen wakker worden en inzien hoe in Europa de democratie ernstig ingeperkt gaat worden. Op termijn weet je niet wat dat toe gaat leiden, maar de geschiedenis van grote Europese rijken, met verschillende volkeren gedwongen daar in te leven, is er niet een om gerust op te zijn.

Bizar eigenlijk dat een ideaal van Europese landen die samenwerken zo wel eens met een harde klap kan eindigen. De ooit beoogde samenwerking was een uitstekend initiatief in de Europese geschiedenis, maar in handen van technocraten verworden tot een ontmenselijkt monster. Een gevestigde macht van overheid en grote bedrijven gaat het voor het zeggen krijgen.