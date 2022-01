we geven miljarden uit aan klimaatwaanzin. we geven miljarden uit aan migratie. we hebben miljarden aan staatsschuld opgenomen voor coronamaatregelen. en als laatst hebben we een miljardenschuld via de EU omdat we garant staan.

dit moet allemaal betaald worden bovenop de waanzinnig hoge belastingdruk die Nederland al kende. hoe moeten we in godsnaam nog meer gaan betalen dan we nu al doen het is allemaal niet meer haalbaar. De Big Reset moet komen in Nederland en wel voor de belastingen en onze overheidsuitgaven. en dan wordt het fuck de lobby clubjes en fuck de onhaalbare prestigedoelen.