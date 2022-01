Volgens mij is het niet de man uit de foto.

Dat is de enige man op het Binnenhof die van geen enkele misstand op de hoogte is.

Nou zou je D'66 in K'66 kunnen omdopen (Kabouterpost'66) i.v.m. hardnekkige geruchten.

Maar zonder bewijs blijven het enkel geruchten.

Als je puur op het beleid af gaat is de hele kamer een doorgesnoven bende.

En zullen lange dagen maak je echt niet op cappuccino alleen.

Maar laten we ze het voordeel van de twijfel geven.

Een van de kamerleden had zijn SIM kaart in het bordeel laten liggen en deze aardige jongen kwam hem even brengen. In een heel klein envelopje.