Vrij sneue nono-virologenfittie in Spotify-land tussen twee virologen die helemaal geen virologen zijn. Viroloog Neil Young (bekend van Heart of Gold) wil dat Spotify de podcasts van viroloog Joe Rogan (11 mio luisteraars per aflevering) offline haalt wegens fakeniels en desinformatie, want anders. "They can have Rogan or Young. Not both", aldus Young in een brief gericht aan zijn management en platenlabel. "I want you to let Spotify know immediately TODAY that I want all my music off their platform." Want moreel kompas Neil Young bepaalt tegenwoordig wat wel en niet te horen mag zijn op Spotify. Grappig natuurlijk, want Spotify betaalde in 2020 nog 100 miljoen dollar voor de rechten van de Joe Rogan Experience, dus dat gaat sowieso niet gebeuren - de muziek van Neil Young staat ook nog steeds op Spotify en de dreigbrief is inmiddels van z'n site verdwenen. Bovendien was een club van een boel artsen ook al boos op Spotify om Rogan en toen deed Spotify... precies ook niks. Nu kunnen WIJ wel roepen dat iedereen gewoon in z'n eigen hok moet gaan zitten en daar gewoon lekker z'n bek moet gaan houden maar we laten jullie wel weer kiezen, vanzelfsprekend juridisch bindend. En u MOET kiezen, u krijgt alleen de achtergrondinformatie.



Neil Young is een van de grootste en meest invloedrijke muzikanten aller tijden. Leverde zijn beste werk natuurlijk af eind jaren 60 en in de jaren 70 (Everybody knows this is nowhere, On the beach, Tonight's the night) maar is nog steeds 'relevant', met ontelbare fysieke verkopen en maandelijks miljoenen streams online. Mede daarom multi-multimiljonair: cashte vorig jaar nog 150 miljoen dollar met de verkoop van een deel van zijn muziekrechten. De laatste jaren is opa echter geen muzikant meer, maar een politieke activist en klimaatgoeroe die lijdt aan een chronische vorm van Eddie Veddernialisme en tot vervelens toe benadrukt dat iedere snerpende snaar symbool staat voor een dooie ijsbeer of een vallende boom in het bos. Anti-consumentisme, anti-imperialisme, anti-republikein, ecologisme en natuurlijk KLIMAAT: "But this somber note will not be the closing one for Young’s views on the climate crisis. The following track offers a raucous rejoinder and a simple answer to the systemic critique laid out in The Monsanto Years, with old Neil and his backing band declaring that we 'have to shut the whole system down / That’s the only way we can all be free'." Dan weet u het allemaal wel, al is z'n laatste plaat toch best wel weer een fijne rauwe rocker.

Joe Rogan is de beroemdste podcasthost ter wereld, ook bekend als comedian, interviewer bij de UFC, presentator van Fear Factor en nu dus de eindbaas van zijn eigen podcast. Volgens Spartacus van GeenStijl is Joe Rogan zo goed 'omdat het gewoon een normale dude is die mensen uit laat praten'. De populairste aflevering is die met Elon Musk, waarin Rogan en de baas van Tesla samen een wietje roken - heel indrukwekkend voor Amerikanen. Controversieel is momenteel de uitzending met dr. Robert Malone, viroloog, immunoloog en een van de ontwikkelaars van de mRNA-technologie; tegenwoordig wijst Malone vooral op de gevaren van massavaccinatie. Op het gebied van die 'mass formation psychosis' trok hij in de podcast van Joe Rogan parallellen naar nazi-Duitsland: "It was from, basically, European intellectual inquiry into what the heck happened in Germany in the 20s and 30s. Very intelligent, highly educated population, and they went barking mad. And how did that happen? The answer is mass formation psychosis. When you have a society that has become decoupled from each other, and has free floating anxiety, in a sense that things don't make sense. We can't understand it. And then their attention gets focused by a leader or series of events on one small point, just like hypnosis. They literally become hypnotized and can be led anywhere." En Joe Rogan deed... niks, maar dat was ook niet te verwachten van iemand die mensen aanmoedigt geen vaccin te nemen, en tevens iemand die zijn besmette lichaam volstouwt met ontwormingspasta voor paarden. YouTube heeft de Malone-uitzending offline gehaald - Spotify niet.

Enfin, en nu moet u kiezen.

Young vs. Rogan U moet kiezen Neil Young moet z'n bek houden

Joe Rogan moet wegwezen

Ze moeten gewoon allebei opzouten



