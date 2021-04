Zo, en toen werd het hoofd van Joe Rogan weer eens geëist. Werd hoog tijd, want het was inmiddels alweer een maand geleden en de keer daarvoor was in september. Ditmaal moet-ie aan een kraan wegens de verkondigde mening dat gezonde 21-jarigen geen vaccin zouden hoeven moeten willen nemen.

"I’ve encouraged a lot of people to get -- and people say, do you think it’s safe to get vaccinated? I’ve said, yeah, I think for the most part it's safe to get vaccinated. I do. I do. But if you're like 21 years old, and you say to me, should I get vaccinated? I'll go no. Are you healthy? Are you a healthy person? Like, look, don't do anything stupid, but you should take care of yourself. You should -- if you're a healthy person, and you're exercising all the time, and you're young, and you’re eating well, like, I don't think you need to worry about this." Het lijkt die Nederlandse vaccin-immunologe en arts-microbioloog wel!

Nou, daar denkt w e l d e n k e n d internet weer eens het hunne van. En natuurlijk klopt dat laatste stuk over het vaccineren van kinderen (nog) niet, want de FDA heeft nog geen vaccins voor mensen onder de 16 goedgekeurd. Maar de "trials for infants and children" zijn inmiddels wel begonnen dus ja hey weet je.

Als u zich afvraagt waarom dit fragment eigenlijk pas vijf dagen na de uitzending werd opgepikt. Nou, dat is omddat Joe Rogan tegenwoordig exclususief op Spotify zit en er daar veel minder mensen kijken/luisteren. Rogan plaatst alleen nog losse clipjes op YouTube, zoals het fragment na de breek over het vaccinatiepaspoort.

Ook geen zin in vaccinatiepaspoort

nee