Gister aan het woord in medisch vakblad Medisch Contact en vandaag geïnterviewd door De Gelderlander. Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder, beide werkzaam aan het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Tezamen zeggen ze samengevat ongeveer het volgende: 'Vaccineer alleen kwetsbare mensen die daar individueel baat bij hebben. De hele bevolking vaccineren is ineffectief, onwenselijk en de verkapte verplichting is onethisch'. Hun opvattingen worden ondersteund door o.a. deze publicatie van 18 maart in Nature, genaamd "Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible". Nog een mooie wat-we-tot-nu-toe-weten over het vaccin eergisteren in Nature hier.

Maar komen die kwoots van Jona en Bert, met af en toe commentaar.

Vaccin beschermt niet tegen oplopen en doorgeven besmetting

"Vaccinaties kunnen voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden, maar het is een illusie om te denken dat ze er ook voor zorgen dat het virus zich niet meer kan verspreiden. ,,Uit onderzoek dat in Oxford is gedaan, blijkt dat mensen ook nog virusdragers kunnen zijn nadat ze gevaccineerd zijn’’, zegt Walk."



Ja, oké. Dat is dan misschien waar, maar het verkleint wel de kans op het oplopen van besmetting. En door het verminderen van de symptomen verkleint het ook de kans op het doorgeven van besmetting. Het blijft een kansspel. En dat is eigenlijk het enige échte argument voor het vaccineren van de gehele bevolking. Echter:

Het beschermt niet tegen alle mutaties, waardoor mutaties gedijen

"Zo is Zuid-Afrika al gestopt met AstraZeneca omdat dat vaccin niet werkt tegen de variant die daar dominant is. ,,De effectiviteit tegen die specifieke variant blijkt echt nul’’, zegt Mulder. Het steeds opduiken van nieuwe varianten heeft dus als gevolg dat de vaccinaties in de toekomst minder effectief zullen zijn dan nu lijkt.

,,Sterker nog, als een vaccin tegen een bepaalde variant niet werkt, blijft alleen die versie van het virus zich verspreiden onder de mensen, en zal die ongevoelige variant uiteindelijk dominant kunnen worden in de gevaccineerde bevolking”, zegt Walk. ,,Dit gebeurt vooral als je vaccineert terwijl er veel virus rondgaat, je creëert een ideale omstandigheid voor nieuwe mutaties”, vult Mulder aan."

En zo wordt ONS EIGEN coronavirus dus minderheid in eigen land door die Zuid-Afrikanen. En dus, moeten we zoals Merkel begin februari al opperde, waarschijnlijk voor elke mutatie (een verkapt verplichte) nieuwe vaccinatie? Geen zin in.

Onduidelijk of er negatief effect is op kwaliteit antistoffen tegen mutaties

",,Een ander probleem is dat we nog niet weten of als iemand eenmaal gevaccineerd is, zij later nog goed antistoffen maken tegen andere coronavarianten.’’ Een nieuwe vaccinatie tegen een nieuwe variant kan daardoor minder effectief zijn. ,,Op dit gebied moet nog heel veel onderzocht worden’’, benadrukken de onderzoekers."

Oké. Maar stel dat dit zo is. Is dat dan een argument tegen het huidige vaccin, of een argument tegen überhaupt vaccineren? Immers, elke vaccinatie zou dan de weerstand tegen de volgende mutatie verzwakken.

Hoe lang werkt het vaccin voordat een derde shot nodig is?

"Dat is onduidelijk. ,,Dat is niet onderzocht simpelweg omdat de vaccins nog niet zo lang bestaan’’, zegt Mulder. Wel is er onderzoek in Denemarken dat suggereert dat ongeveer een half jaar na oplopen van een natuurlijke infectie, een op vijf mensen onder de 65 jaar en de helft van mensen boven de 65 jaar opnieuw vatbaar zijn voor corona. Walk:



,,Onduidelijk blijft dus of de huidige vaccins na de zomer ook nog wel effectief zijn, omdat het best kan zijn dat er dan heel andere varianten dominanter zijn.’’"

En wat vinden ze eigenlijk van het zacht verplichte vaccinatiepaspoort? (Dat waarschijnlijk illegaal is)

"Walk: ,,Het onnodig vaccineren is ook tegen onze medische principes. Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?’’ Zij wijst hierbij op het feit dat er vooralsnog alleen gegevens zijn over de veiligheid gedurende de eerste twee maanden na vaccinatie. Langere studies zijn nodig om een volledig beeld van de voordelen en risico’s te krijgen. (...)



",,Er bestaat geen goede onderbouwing voor‘’, vinden Mulder en Walk. Net als dat die er niet is voor een al dan niet indirecte vaccinatieplicht. Walk: ,,Wij zijn niet tegen vaccineren, maar het is een individuele keuze. Dit vaccin neem je niet voor elkaar, zoals de overheid zegt, maar om jezelf te beschermen. Het is een illusie om te denken dat we hiermee het virus kunnen uitroeien.’’"

Nou, voer voor gedachtes.

