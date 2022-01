Day-ie een cursus rappen in de aanbieding heeft, soit, al waag ik zelfs dan nog te betwijfelen of je waar krijgt voor je geld. Maar dat de man iets zinnigs te berde te brengen heeft als 'spreker', hoe dat zo? Is het niet meer een soort van zelfverlakkerij om tijdens een congres of zo naar een BN'er te gaan luisteren die dan met een lulverhaal komt over ik weet niet wat, over doorzettingsvermogen, over het ontwikkelen van je talent, over omgaan met roem, over het organiseren van je zaken of van je leven, over agility, focus, het verwerken van teleurstellingen, over commitment, collegialiteit, enzovoorts enzovoorts? Wat maakt een BN'er enkel vanwege het feit dat-ie BN'er is tot iemand die over een onderwerp dat in het programma past iets zinnigs te zeggen heeft? Of is het gewoon aapje kijken, plat amusement, licht en luchtig, drie keer niks?

Schoenmaker blijf bij je leest denk ik dan. Als je beroemd bent en tegelijk ergens bovenmatig goed in bent, natuurlijk, breng het over, onderwijs het, geef het door, desnoods spontaan en geheel gratis. Graag.

Zoals bijvoorbeeld hier Valeria Lisitsa na een concert nog even uitlegt hoe het zit met het aanslaan van de toets.

www.youtube.com/watch?v=TOulVgswy0U

Maar als je een omhooggevallen rapper bent, doe je kunstje en hou verder je mond. En je handen thuis natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen.