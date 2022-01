:

Wij Nederlanders betalen (verplicht) de hoofdprijs voor onze zorg in de vorm van verzekering en belasting. Als het moment daar is dat je zorg nodig hebt is het de plicht van VerzorgingsStaat Nederland om te leveren. Doen ze dat niet dan is dat oplichting. Dus daar mag nooit mee gedreigd worden en tóch doen ze dat al vanaf het begin.

Dit is op zich al crimineel gedrag en ik heb daar meerdere malen de politie over gebeld.

Maar dat dreigen met triage was nog een stapje verder. Ook nog psychische spelletjes met het Nationale schuldgevoel spelen. Schandalig.