:

Nergens last van hier, de massa psychose heeft niet doorgezet in ons huishouden.



Ik heb ook geen enkel bezwaar tegen vrijwillige vaccinatie. Helaas gebeurt er in dit doorlopende gedragsexperiment iets heel raars waar veel mensen niet mee om kunnen gaan. Zelfs onze overheid bediscusseert nu het fundamentele recht op lichamelijke integriteit, en dat is iets heel erg engs.

Er is iets heel duisters en pervers aan een overheid die termen gebruikt als "we doen het voor de ouderen, we doen het voor de zorg" als ondermijning van grondrechten. En de kritische geluiden, ook uit wetenschappelijke hoek werden structureel verzwegen. Er lijkt geen andere behandeling te zijn tegen deze griepgolf dan de vaccins van een handje geselecteerde farmaceuten en alleen al verkennen naar opties kan je als medicus je reputatie kosten.



Het vreemde is dat er hordes lemmings al deugend achter het overheidsnarratief aanlopen, en elkaar opzwepen om mensen met een andere mening over vaccinatie vrijwilligheid te demoniseren. Daar leert men de mens echt kennen., dat zijn de mensen die liever in angst leven.



Dat het tribunaal komt dat is zeker, en dan zijn alle Lemmings achteraf ook heel kritisch geweest over de vaccins.