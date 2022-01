Hallo en welkom bij de Nerds Op Staatsomroep, waar we vandaag de Elfstedentocht van vijfentwintig jaar geleden naspelen. Waar volwassen mensen met een serieuze baan net doen alsof ze niet meer weten wat er gebeurde en verslag doen van een schaatsmarathon waarvan iedereen de uitslag al kent voor een publiek dat de race destijds zelf bekeek of zelfs reed. "Ai, Piet Kleine vergeet te stempelen in Hindeloopen. Hoe loopt dat af?", tweet serieuze journalist Herman van der Zandt alsof hij kinderen aanspreekt tijdens een poppenshow van Jan Klaassen. Je weet hoe dit afloopt Herman! FaalPiet wordt volkomen terecht gediskwalificeerd, kan zijn kruisje wel vergeten en krijgt in 2017 alsnog zijn stempel omdat dit land vol zit met sentimentele zwijmels. "De finish wordt rond 12.19 verwacht", staat op de NOS-site te lezen. Verwacht rond 12:19 uur? ROND? Jullie hebben zelf die video ingestart, jullie weten tot op de nanoseconde precies hoe laat die spruitjeskweker (spoiler!) zijn schaats over die finishlijn schuift. Het is logisch dat er 25 jaar na dato wordt teruggeblikt op de mogelijk laatste Elfstedentocht, maar wat is dit voor raar rollenspel voor nostalgische boomers bij de staatsomroep? Moest hiervoor meer geld naar de NPO? Zodat heel Nederland kan meebeleven hoe jullie je natte sportdroom nogmaals live op de buis kwakken? Hee Rutte IV, we weten nog wel een kostenpost om op te bezuinigen...

Beste stuk van die hele tocht

NO SHIT!

GEKOLONISEERD!